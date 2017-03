Generó diversas reacciones.

Una dura semana ha debido enfrentar el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras las acusaciones en su contra por sus presuntas vinculaciones con las inversiones de Bancard en una pesquera peruana y en la minera Dominga cuando era Mandatario.

Ante estos acusaciones a salido a responder fuertemente apuntando sus dardos directamente al oficialismo y asegurando que las acusaciones son canallescas. Cabe mencionar, que próximamente deberá declarar como imputado ante la Fiscalía debido a la querella presentada por el diputado del PC, Hugo Gutiérrez, en el denominado caso Bancard.

En medio de todo esto la diputada, Camila Vallejo, expresó su teoría sobre la situación que enfrenta el ex Jefe de Estado. “El problema de @sebastianpinera no es con l@s comunistas, es con LA JUSTICIA (de nuevo)”, indicó.

Inmediatamente su mensaje generó una serie de reacciones en las redes sociales. “Con sus conflictos de intereses, bien por el partido comunista y por @Hugo_Gutierrez_ que sigan así, VAMOS!”, “El problema lo tiene el PC y la NM ya que @sebastianpinera será Pdte y Uds se quedarán sin oega. Ah y preocúpate del FA”, y “Su problema y de todos es q no todo lo legal es ético. Si no consideran la dimensión ética es fácil caer en la desconfianza”, fueron algunos de los comentarios que recibió la parlamentaria.

El problema de @sebastianpinera no es con l@s comunistas, es con LA JUSTICIA (de nuevo)

@camila_vallejo Su problema y de todos es q no todo lo legal es ético. Si no consideran la dimensión ética es fácil caer en la desconfianza

@camila_vallejo @sebastianpinera Me imagino!!!!! No me cabe la menor duda!!!!Tal para cual… Piñeira y Macri… que dúo!!!!

