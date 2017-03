El ex portero de los azules jugará en la tercera división de aquel país. Pese a lo desconocido de su nombre, suma un gran currículum.

Los último días han estados movidos en Universidad de Chile y ahora no se calman para nada. Pese a que ya no pertenece a los azules, su nombre aún suena en los pasillos del CDA.

Carlos Alfaro, ex portero de Universidad de Chile en la mejor época histórica de los azules, se convirtió en el guardameta del Miami United de la National Premier Soccer League, tras su paso por el Ciabo FC de la República Dominicana.

Alfaro fue el tercer portero del histórico plantel de Jorge Sampaoli, que consiguió la Copa Sudamericana 2011 y el histórico tricampeonato para los azules

The Club announces the goalkeeper @Carlitosalfaro former

Chilean National Team Under-20

Welcome to the Club ! #wearemiamiunited pic.twitter.com/vWPBsuJG6E

— MIAMI UNITED F.C. (@miamiunitedfc) 1 de marzo de 2017