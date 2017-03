Ernesto Velasco alza la voz ante críticas a Alejandro Guillier por silencio sobre caso Piñera

Habrá que seguir esperando al candidato.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, salió al paso de las críticas a su candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien ha optado por el silencio tras los bullados casos Exalmar y minera Dominga, que tienen al ex mandatario Sebastián Piñera en la palestra política.

“Yo en realidad creo que eso es parte de la experiencia política, a veces o desinformación o expresiones que a veces no son las más adecuadas, se pueden decir ciertas cosas, pero no es así. El tema para nosotros está bastante claro, tenemos planificado para el mes de marzo, a la vuelta de Alejandro de su viaje a China, un trabajo de terreno desplegado bastante fuerte”, cuenta Velasco.

“No me cabe ninguna duda que a su regreso de su viaje a China él podrá precisar y aclarar si alguien tiene alguna duda en algún punto”, señala al respecto de las críticas el presidente del Partido Radical, agregando, “yo no dudo de la buena fe de Alejandro y en cada uno de los temas siempre tiene opinión y no me cabe duda que ahora a su regreso él va a entrar de fondo a los temas de coyuntura y su trabajo”.

Consultado Velasco sobre si el comparte las críticas del silencio de Guillier que han hecho los mismos militantes del Partido Radical, aclara, “yo no las comparto. Yo soy de los que cree en un partido democrático y tan abierto como el mio y muchos partidos, en el derecho a opinar y de eso no me hago problema”, remata.