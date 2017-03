Laura Prieto hace viral su enojo con “Mucho Gusto” de Mega por problemas en entrevistas

Los tiempos en la TV son complejos.

La historia comienza así: el pasado lunes la actriz Laura Prieto fue invitada al matinal “Mucho Gusto” de Mega para hablar sobre la dieta que la tiene con 7 kilos menos y que la hizo lucir radiante en su paso por la alfombra roja de la Gala Festivalera hace unos días, tras esperar horas para salir en pantalla finalmente su entrevista fue cancelada por falta de tiempo. Ella lo entendió y se fue a su casa, siendo coordinado un contacto para este miércoles, donde para mala fortuna otra vez no salió al aire.

Hecho que molestó de sobremanera a la pareja de Julio César Rodríguez quien no lo pensó dos veces y publicó un video en su cuenta Instagram bajao la leyenda, “Gracias @muchogustomatinal por hacer que pierda 2 mañana completas!!! Una falta de respeto!!! Yo entiendo que la tele tenga sus tiempos pero no me vuelvan a citar y hacer que pierda mi tiempo!!!”.

En el material audiovisual se ve una molesta Laura Prieto señalando, “¡hirviendo de rabia, así estoy! o sea, estoy de las ocho de la mañana en Mega esperando para salir en “Mucho Gusto”, me tuvieron sentada toda la mañana perdiendo mi tiempo toda la mañana”, como parte del discurso que te mostramos a continuación:

Gracias @muchogustomatinal por hacer que pierda 2 mañana completas!!! Una falta de respeto!!! Yo entiendo que la tele tenga sus tiempos pero no me vuelvan a citar y hacer que pierda mi tiempo!!! Una publicación compartida de 💞SOY PERSONA💞 (@lauraprietov) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 6:57 PST