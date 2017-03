Senador Alberto Espina denuncia al gobierno de tender una “cortina de humo” sobre Sebastián Piñera

Una férrea defensa.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el senador Alberto Espina lanzó una dura crítica a la Nueva Mayoría en defensa de Sebastián Piñera.

“Yo creo que el ex Presidente Piñera está obviamente concentrado en lo que hace un estadista y una verdadera autoridad para el país que es intentar a colaborar para que Chile salga del hoyo en que se encuentra”; señala ante la lluvia de críticas que ha recibido el ex mandatario en estos últimos días, recalcando que, “los que tienen que estar complicados son los que se están querellando contra el ex presidente Piñera en la Nueva Mayoría, porque la verdad de las cosas – y yo lo denuncio claramente a través de Radio Agricultura – esta es una campaña claramente planificada que tiene por objetivo, sin lugar a dudas, tender una cortina de humo, con el propósito de ocultar un gobierno mediocre que no se preocupa de los problemas que afectan día a día a los chilenos”.

Para Alberto Espina el tema es sencillo, el gobierno debe preocuparse de resolver con urgencia temas tan serios como es el Sename y la Onemi, pero puntualiza “en vez de eso, concertadamente, parlamentarios de la Nueva Mayoría inventan, faltan a la verdad y atacan groseramente sin ningún fundamento al ex Presidente Piñera”.

Tras los casos Exalmar y minera Dominga, que tienen por estos días en la palestra a Piñera, el parlamentario destaca, “en ambos casos, lo que hace una coalición seria es decir ‘vamos a esperar que se lleve adelante esa investigación’, y cuando la persona afectada deja clara y categóricamente que no tiene ninguna responsabilidad en los dos hechos, entonces no se le echa cada vez más bencina al fuego para tratar de sacar más provecho político, sino que se permite que los tribunales realicen su trabajo”.

Ante lo mismo, el senador es claro en señalar, “nosotros no vamos a dejar que la izquierda ponga en duda la honestidad con que Sebastián Piñera gobernó Chile”, destacando que en muchas oportunidades el ex mandatario, “se enfrentaba a su propio sector por defender lo que él entendía como lo mejor para el país”.

Finalmente el parlamentario recalca que, “para lo que es especialista y tiene cátedras y doctorados la izquierda y el Partido Comunista es campañas comunicacionales, que lo que pretenden es enlodar a las personas que piensan distinto a ellos. Y eso es lo que está pasando con el ex Presidente Piñera”, puntualizando, “pero como la ciudadanía no es tonta, los chilenos sin sentido común se dan cuenta perfectamente bien que mientras Piñera generaba empleo, mientras Piñera tenía un país creciendo, mientras Piñera tenía aumento de remuneraciones, ocurre que el gobierno de ellos tiene al país estancando, lo tiene en un hoyo, y en definitiva no les queda otra opción que atacar, atacar y atacar, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que la Fiscalía va a actuar y esto se va a resolver”.