Javiera Blanco aseguró que se inhabilitará en los casos que corresponda como consejera del CDE

Comenzó en sus funciones el 1 de febrero.

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco, aseguró este jueves que se inhabilitará en aquellos casos que corresponda. Las declaraciones las emitió tras hacer su primera aparición pública en su nuevo cargo en la cuenta pública del presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, instancia en la que también participó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

La ex secretaria de Estado aseguró- según consigna Emol- que “Todos los consejeros en la historia, esto no es de ahora, se han inhabilitado de los casos que correspondan y se inhabilitan legalmente (…) Eso no será una excepción para esta consejera”.

Cabe mencionar, que al ser designada como consejera por la Mandataria surgieron críticas tanto del oficialismo como de la oposición debido a que salió cuestionada del ministerio de Justicia. A esto se suma que puede permanecer en el cargo hasta los 75 años y con alto sueldo.

Blanco comenzó en sus funciones el 1 de febrero y es integrante del Comité Tributario Medioambiental de organismo.