Pablo Guede y la mala inscripción de Salvatierra: “La responsabilidad la tenemos todos”

El entrenador de los albos le restó importancia al caso y dijo no sentirse completamente culpable por lo sucedido en la Novena Región.

Colo Colo busca sobreponerse al duro golpe que ha significado en los últimos días el caso “inscripciones” y en ello Pablo Guede buscó ponerle paños fríos a la situación.

El DT de los albos, en conferencia de prensa, aseveró que “errores cometemos todos, lo que molesta es que digan que se hace para sacar ventajas. Eso no corresponde. Los errores los asumo. Hay que asumir y tratar de no volver a cometerlo. Nos enteramos ahora que no se puede. La responsabilidad la tenemos todos“.

“Otros equipos cometieron el mismo error. Desde las reglas y bases hay contradicciones. Es normal que se centre en Colo Colo. Uno no lo hace con maldad. Los asistentes son más importantes en el día a día y no en la cancha”, agregó.

Al finalizar, sostuvo que no son verdaderas las acusaciones que se le hacen respecto a inmiscuirse en los asuntos de ByN: “si eso le quieren vender a la gente, le están mintiendo porque no es así. Nada más lejos de la realidad. Yo nada más manejo el fútbol de la primera plantilla y ahora lo de la Sub 20″, cerró el entrenador trasandino.