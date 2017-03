Senador Ossandón le responde a Piñera: “Yo recuso: No a la colusión entre política y negocios”

Asegura que un líder político debe tener un estándar mayor.

A través de las redes sociales el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, publicó la tarde de este miércoles una profunda reflexión sobre las acusaciones que existen en su contra y porque acusa que existe una campaña canallesca.

En el texto de cuatro puntos, Piñera vuelve a cuestionar que las acusaciones que se han realizado en relación a su rol en las inversiones de Bancard en la pesquera peruana “Exalmar” y la minera Dominga. La carta abierta se tituló “Yo acuso”.

Ante esto el senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón, decidió responder de la misma forma al ex Mandatario en una publicación denominada “Yo recuso: No a la colusión entre política y negocios”.

En el texto de 9 puntos el congresista comienza señalando que “La Democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano. La política debe estar distanciada de los intereses económicos y personales. La democracia tiene prioridades que son morales, éticas, y públicas porque se trata del bienestar de toda la sociedad y por eso hay que protegerla del tráfico de influencias, de las presiones empresariales y de los conflictos de interés”.

Además, sostiene que “Sobre el caso Exalmar y el proceso judicial donde el ex mandatario aparece como imputado, creo que no es natural que un Presidente de la República que manejaba información de alta probabilidad y confiabilidad de lo que podría ocurrir en La Haya y que defendía los intereses nacionales tenga una empresa familiar que haga negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable, tal como finalmente ocurrió. Ahí está el gran “pecado” de la operación”.

Mientras que, en el punto 5 agrega que “Sobre la guerra sucia que el ex Presidente acusa a la Nueva Mayoría es probable que así sea, pero todo esto se hubiera evitado si el ex gobernante hubiera puesto en su declaración de intereses la propiedad de Dominga, si el fidecoimoso ciego no lo hubiera dejado en manos de amigos, conocidos de su entorno y familiares y si hubiera entregado todos los correos de sus operaciones a la justicia para evitar así dobles lecturas y demostrar lo que él define como trayectoria intachable”.

A su vez plantea que “Siento que un líder político debe tener un estándar mayor que al de un ciudadano común. Debe cumplir niveles éticos superiores y una acción política regida por la austeridad, ética, integridad, honestidad y profunda convicción cívica”.