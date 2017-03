Daniel “Huevo” Fuenzalida sorprende al realizar honesta confesión sobre su relación con Raquel Argandoña

¡Nadie se lo esperó!

Los dimes y diretes que dejó el Festival de Viña del Mar aún siguen dando qué hablar. Esta vez fue Daniel “Huevo” Fuenzalida quien realizó una inesperada confesión en torno al trabajo que realizó en el programa de Canal 13 “La Movida”, donde tuvo de compañera a Raquel Argandoña, con quien había tenido desencuentros hace algunos años, cuando el animador habló sobre la familia de “Quintrala”.

Fue en conversación con “Glamorama”, donde el animador de Me Late se sinceró y reveló que tenía miedo de compartir el set con Raquel, debido a los episodios del pasado. Daniel sostuvo que aceptó llegar al programa festivalero de Canal 13, “avisé en UCV-TV que me estaban invitando. Y feliz. Pero había un tema, que era la Raquel. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar Raquel Argandoña. Nos habíamos dicho algún tipo de palabra, de cosas, de situaciones”.

El ex conductor de Extra Jóvenes, indicó que cuando le dijeron que Raquel había firmado contrato, “a mí se me revolvió la guata. No dormí en dos días. Tenía miedo, absolutamente. Incluso llegué a hablar con el productor. ‘¿Sabí qué? Antes de grabar la promo, prefiero bajarme del programa, para no afectar al equipo y el panel. A lo mejor esto va a provocar un problema para el equipo, para mí, para Raquel. Y para qué nos vamos a estar disgustando en pleno verano. No es el asunto’”.

Sin embargo, añadió que “finalmente terminó siendo mi mejor amiga dentro del panel y fuera de él. Por eso, fue una gran experiencia televisiva. Hicimos un programa ameno, con productos frescos, sin poner rutinas, como lo hizo la competencia”.