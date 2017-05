Denuncian duro abandono a actriz nacional Violeta Vidaurre en hogar de ancianos

Ya tiene 86 años de vida.

No hay duda alguna que Violeta Vidaurre es una de las más importantes actrices que ha tenido nuestro país, desde mediados de los 60′ que ha trabajado en un sin número de producciones teatrales, de cine y televisión como “De cara al mañana”; “Amor a domicilio”; Romané”; “Chipe libre”; por nombrar algunos de sus trabajos más conocidos. Pero hoy denuncian que esta mujer vive en el completo abandono en un hogar de ancianos donde reside en contra de su voluntad.

La noticia la dio a conocer la actriz Soledad Barrientos Delherbe quien junto a sus colegas Rodolfo Orozco y Carlos Guzmán han tratado de hacer más llevadera la vida de Violeta, pero acusan que la situación es insostenible. “Impotencia es el sentimiento que me da el visitar ya una segunda vez a nuestra querida compañera y amiga Violeta Vidaurre en un hogar de ancianos, en el que fue llevada contra su voluntad.

Impotencia me da que hace un poco mas de un mes estuvimos en su casa riéndonos,mirando fotos,mientras ella fumaba y comíamos helados,

Impotencia que un día le dijeron que iba al teatro y en lugar de eso la dejaron ahí.

Impotencia que estaba completamente autovalente pero para su familia era “Lo Mejor”

Impotencia que como su familia teatral no podemos hacer más que ser espectadores de esta triste historia.

Impotencia es ver que espera que la vayan a buscar gente que nunca va a llegar!

Impotencia que en este País se olvide así a sus artistas.

Hoy decidí romper este silencio cómplice que hemos tenido por respeto hace ya algunas semanas y que de verdad no me deja dormir tranquila”, señala la actriz en el mensaje que rápidamente se ha vuelto viral en la red social ¡Mira!