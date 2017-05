Diputado Espejo (DC) no cierra las puertas a un acuerdo parlamentario con partidos de la Nueva Mayoría

Además, descartó la opción de respaldar a Piñera como DC.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el diputado y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, se refirió a la decisión de la Junta Nacional del partido de llegar con Carolina Goic directamente a la primera vuelta presidencial dejando de esta forma a la Nueva Mayoría sin la posibilidad de realizar primarias.

“El día sábado ocurrieron varias cosas, la primera para que despejemos cualquier duda (…), es que nosotros como Democracia Cristiana cuadrados hasta el último día con el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no hay ninguna duda en esa materia, pero muy contentos porque la Democracia Cristiana ha reafirmado el día sábado que entiende que la política es más que buscar un par de asientos en el Congreso, es más que intentar mantenerse en el Gobierno, la política es responsabilidad”, indicó.

A raíz de este último punto manifestó que si quieren que el próximo Gobierno sea de centro-izquierdo tienen que definir una serie de cosas que pueden tomar tiempo, “por eso cuando ratificamos la candidatura de la senadora, Carolina Goic, lo que estamos diciendo es que la centro-izquierda con el liderazgo de una mujer joven, una mujer con fuerza, una mujer respaldada por la historia de la Democracia Cristiana y por lo que nosotros representamos en todo Chile vamos a avanzar hacia la primera vuelta, vamos a apostar a tener un gran acuerdo parlamentario, vamos a definir un acuerdo marco programático de la centro- izquierda, pero vamos también a salir a buscar a todas aquellas personas que se sienten alejadas de la política y que quieren representación y esperan que la Democracia Cristiana tenga una respuesta”.

Acuerdo parlamentario

Con respecto al acuerdo parlamentario y si este podría ser con el PPD, manifestó que “durante estos días vamos a seguir escuchando declaraciones de algunos que dicen que no es posible y que si no tenemos un candidato presidencial único no puede existir acuerdo parlamentario, yo quiero ser súper claro: primero durante algunos días el debate – quizás algunas semanas- va a ser intenso y va a parecer que no es posible un acuerdo, yo creo en un acuerdo y más allá del PPD, creo en un acuerdo de la centro-izquierda”.

Agregando que “si nosotros sabemos que va a haber segunda vuelta presidencial, porque nadie en Chile cree que la elección presidencial se va a resolver en primera vuelta, si nosotros queremos el triunfo de la centro-izquierda y no un triunfo de la derecha y sabemos que eso es inevitable nuestra responsabilidad es construir los acuerdos que son posibles hoy día y preparar esta segunda vuelta. Hoy día este acuerdo parlamentario está abierto, yo tengo la confianza de que en las próximas semanas más allá de los discursos vamos a tener acuerdos”.

Alejandro Guillier

Pese a que Espejo dijo tener un gran aprecio por el senador Guillier, manifestó que “su candidatura y liderazgo hasta ahora no han despejado primero cuál es su diagnóstico, cuál es su evaluación de lo que hemos hecho hasta ahora. Primero fue leal a la Presidenta, después era crítico al Gobierno de la Presidenta Bachelet, luego el senador Guillier partió señalando que teníamos que potenciar la centro-izquierda, luego a coquetear con el Frente Amplio hacia afuera de la Nueva Mayoría, luego dice que la Democracia Cristiana tiene un espacio”.

Añadiendo que “Chile no es un partido de fútbol, Chile no es un panel de televisión, Chile es un país que tiene enormes desafíos”.

Piñera

Con respecto al nuevo gesto realizado por el ex Presidente Piñera al electorado demócrata cristiano al decir que sus padres murieron “demócrata cristianos”, que tiene un gran aprecio por figuras de la DC y que todo apoyo será recibido con los brazos abiertos, Espejo indicó que “es un hombre generoso el ex Presidente Piñera, pero como dijo nuestra candidata presidencial, Carolina Goic, está pidiéndole pololeo a una niña que no quiere pololear con él”.

A su vez, manifestó que todo candidato naturalmente para abrir los brazos a todos los que puedan apoyarlo. “El ex Presidente Piñera tiene como su aliado principal a la UDI, el partido de Pinochet, por lo tanto aquí no hay donde perderse y los demócrata cristianos, nuestro mundo no está ni podría estar ahí porque nosotros luchamos contra ellos para que en Chile pudiera existir democracia”, aseveró.

Frente a los dichos del senador y ex presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien manifestó que los votos del partido ya se fueron con Sebastián Piñera en la elección pasada, el diputado manifestó que “él hizo todo lo que pudo para que la candidatura presidencial de Claudio Orrego, no tuviera ninguna posibilidad y pese a conducir el partido y habernos dejado en uno de los peores momentos que hemos pasado por acusaciones sobre probidad tuvo que renunciar a la presidencia del partido (…) y haber dejado a Carolina Goic de un momento a otro en las peores circunstancias”.

Agregando que Goic fue capaz de unir un partido y levantar una candidatura “él (Pizarro) sigue poniendo palitos en el camino, senador Pizarro basta ya, si no le gusta esto, si no se siente parte de la DC y sangra por la herido, por favor por un rato silencio y déjenos trabajar”.