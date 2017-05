Johnny Herrera acusa que Alfonso Parot le pegó una patada para lesionarlo

Las caras largas abundan en el CDA.

Johnny Herrera está a punto de convertirse en baja en Universidad de Chile y lanzó una durísima acusación contra un jugador de Universidad Católica.

El capitán de la U, evidentemente molesto tras perder el Clásico que los alejó de la punta del torneo, se fastidió con Alfonso Parot y deslizó que la acción que cometió fue a propósito.

“Parot me pega una fuerte patada. Era su segunda tarjeta amarilla y roja por conducta antideportiva, pero el árbitro no lo quiso echar. Me esguinzó el tobillo”, denunció el portero.

La lesión podría dejar sin su líder a una U que perdió mucho terreno. “Este lunes se verá la cuantía con los exámenes. Johnny habla de un planchazo de Parot porque nunca ve que viene detrás para obstruirlo. Al rozar la rodilla, sufre una desestabilización que le hace palanca en el pie derecho”, comentaron desde el CDA.