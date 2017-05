Tonka Tomicic encanta en Argentina al llegar a fiesta con look a lo “El Gran Gatsby”

Bellísima!

Durante este fin de semana largo la animadora del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Tonka Tomicic, cruzó la cordillera junto a su pareja para disfrutar de una pomposa fiesta de cumpleaños de su amigo Daniel Sielecki, quien festejó la llegada de los 60 “tirando la casa por la ventana”. Todos los invitados llegaron con sus mejores tenidas, pero sin duda la que destacó fue la comunicadora nacional.

“Fue en una fiesta en Buenos Aires, Argentina, y todas las mujeres andaban vestidas con plumas, con las cositas en la cabeza, con cosas brillantes y los hombres con frac… Y como no fui a la peluquería me puse peluca nomás”, señaló Tonka en su programa cuando fue consultada por su look al más puro estilo de la película “El Gran Gatsby”.

Sin duda que la peluca negra le dio un toque especial a la mujer que se robó la noche trasandina. “Muy bonita (la fiesta), muy entretenida, fueron los 60 años de Daniel, el cumpleañero. Fue todo bien choro. La música y la fiesta ¡Buena, buena!”, remató la animadora al compartir un video de su gran noche.

