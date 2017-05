Tras pago de un millón de dólares Luis Miguel fue puesto en libertad

Y una serie de condiciones.

La mañana de este martes el cantante mexicano Luis Miguel se presentó por voluntad propia ante la policía de Los Ángeles en Estados Unidos producto de la orden judicial de arresto que arrastraba hace dos semanas por desacato, esto debido a no haber asistido a las tres primeras citaciones por la demanda por morosidad que puso su ex agente en su contra.

Tras quedar en calidad de arrestado y pasar a control de detención, el intérprete de temas como “Fría como el viento” y “Palabra de honor”, fue dejado en libertad previo pago de una fianza de un millón de dólares.

Cabe destacar que eso no es todo, pues el llamado “Sol de México”, quedó citado nuevamente para este 11 de mayo, y si este no asiste no habrá posibilidad de otra fianza, por lo que la pena que arriesgaría sería mucho mayor.