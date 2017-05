Una falla a nivel mundial sufrió el servicio de mensajería instantánea. Problemas que comenzaron alrededor de las 15:30 y que han dejado a millones de usuarios sin la posibilidad de enviar ni recibir mensajes.

“Conectando”… eso es lo que ven los millones de usuarios de WhatsApp desde las 17:30 horas de este miércoles. Momento en que el sistema de mensajería instantánea reportó una falla a nivel mundial, que ha tornó imposible el enviar o recibir mensajes. Una caída en el servicio que se vuelve a repetir en menos de 24 horas, ya que el sistema ya había reportado fallas.

Una situación que generó desesperación en parte de la población, que ya ha internalizado este forma de comunicación en su vida diaria. Fue así como la ocasión fue aprovechada para que en Twitter y Facebook llovieran los memes y comentarios burlescos.

Does anyone know why whatsapp is down? #whatsapp #endoftheworld pic.twitter.com/uoBZLkt037

— Darren (@Capt_DS) May 3, 2017