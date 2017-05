El duro descargo de Alejandra Krauss en medio de interpelación

Cerca de dos horas y media duró la interpelación a la ministra del Trabajo en la Cámara de Diputados.

“Esta acción tiene como móvil un interés de campaña”, dijo Alejandra Krauss en la interpelación a la que fue sometida en la Cámara de Diputados. Una cita que fue impulsada por la UDI y que estuvo centrada en cuestionar a la ministra del Trabajo por su responsabilidad en la promesa realizada por la Presidenta Bachelet en materia de empleo.

“El fin jamás justifica los medios y menos en tiempos de campaña. Lo digo y lo afirmo… esta acción tiene como móvil un interés de campaña (…) Estoy aquí porque toqué intereses que algunos de ustedes representan, protegen y no quieren que cambien. El trabajo no es una mercadería, no transaremos la dignidad, cualquiera sea la vara con que se nos mida”, dijo en la interpelación que estuvo a cargo de Ernesto Silva.

El diputado UDI se refirió al “gran incumplimento de la Nueva Mayoría”, señalando que este “Gobierno defraudó a los chilenos. Usted puso fin a la gestión, estamos ante un Gobierno que se rindió”, ante lo cual la secretaria de Estado se defendió argumentando que “para nosotros cumplir con empleo va de la mano de la calidad y la dignidad”, asegurando que “la prioridad del Gobierno es generar empleo, pero empleo que le otorgue dignidad a todos los trabajadores”.

Al finalizar la jornada, que se extendió por cerca de dos horas y media, el parlamentario de la oposición señaló haber quedado con una sensación de frustración ante las respuestas de Krauss. “Los chilenos sin trabajo, sin cotizaciones deben estar muy frustrados de ver a un Gobierno indolente. Se le hicieron todas las preguntas, pero la Nueva Mayoría le puso fin a su capacidad de crear más trabajo”.