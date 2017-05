Ossandón en el inicio de su campaña: “Le voy a pasar la retroexcavadora a los corruptos y a la Ley de pesca”

Considera que Chile es un país que distribuye mal los ingresos.

Partió la campaña para la primaria de Chile Vamos y el senador independiente, Manuel José Ossandón ,puso como primer foco de debate en su futuro Gobierno la lucha contra la corrupción, la relación entre negocios y política y los abusos empresariales.

“Estos meses de campaña serán históricos para Chile. Parto con toda la ilusión de un candidato que busca hacer de Chile un país diferente. Yo voy a pasar una retroexcavadora, pero para terminar con la corrupción que se enquista en Chile y sobre la cual todos prefieren guardar silencio. Vengo con una retroexcavadora para terminar con leyes corruptas como la Ley Longueira y para atacar a los que se coluden y perjudican a los que menos tienen. Vengo con una retro para terminar con los vínculos entre dinero y política, que tan mal le han hecho a Chile. Y también voy a meter una retroexcavadora a los parlamentarios que votan leyes, y no piensan en la gente, sino en lo que le dictan quienes financian sus campañas”, indicó.

Además, Ossandón insistió que “así como voy a pasar una retroexcavadora en esos temas, voy a pasar una sembradora para colocar la semilla de un Chile distinto, más solidario, con mejor distribución de ingresos, con solidaridad empresarial, con cifras de crecimiento que aumenten, pero cuyos números no se repartan solo entre los mismos. Una sembradora para que la educación y la salud pública tengan estándares de calidad y no como lo que está pasando ahora, que la gente se muere esperando una atención o que los más pobres tienen una educación de pésimo nivel sólo porque sus padres no tienen dinero para pagar algo mejor”.

Por último Ossandon recalcó que ” yo estoy en política por convicción y no por números o ansias de poder. Defiendo principios básicos como la vida, la familia, la solidaridad. A mí no me van a ver cambiar mi discurso nunca por un voto más. No me derechizo ni me izquierdizo por los votos. No me callo las cosas que están mal, sigo adelante en mi campaña para que el ministerio público pueda investigar las platas políticas, sigo creyendo que Chile es un país que distribuye mal los ingresos, que las Afps no son el único y exclusivo medio para arreglar las pensiones, que la educación no es un bien de consumo y que la gente no debe aumentar la edad de jubilación para recibir mejores pensiones, porque finalmente eso es discriminar a los más pobres que viven mucho menos que la gente más acomodada, que tiene acceso a mejores bienes y acceso a salud”.