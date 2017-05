[VIDEO] Sharp hizo un llamado a la NM a reflexionar si estarán dispuesto a apoyar a Sánchez en una eventual segunda vuelta

Asimismo, afirmó que el programa de Beatriz Sánchez es aquel que ha sido impulsado por los movimientos sociales en los últimos años en el país.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, analizó la fuerte alza de la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en la última encuesta Adimark donde quedó en el tercer lugar con 11 puntos.

“La carrera presidencial es larga, está llena de incertidumbre, es cosa de ver lo que está pasando en la Nueva Mayoría para corroborar eso. A mí me parece que lo más interesante de lo que logra Beatriz básicamente es que demuestra que Beatriz Sánchez es una candidatura que tiene la capacidad de poder convocar precisamente a aquellos que no están”, afirmó.

En este último punto el edil puso énfasis en aquellos que están cansados de la política, en quienes no han votado y quienes no creen en las opciones tradicionales. “El dato más interesante es la capacidad que tiene Beatriz Sánchez de convocar a aquellos que no se sienten identificados por ninguna opción: mundo independiente, los jóvenes que son, somos o éramos siempre reacios a presentarnos a elecciones y a votar”, comentó.

A su juicio con lo sucedido últimamente en el país el bipartidismo comienza a llegar a su fin porque el mundo político está mucho más abierto a lo que ocurría ante de las elecciones municipales.

Por otra parte, Sharp indicó que “la Nueva Mayoría hace rato que dejó de gorgorear las banderas del progresismo, y precisamente hoy día la necesidad de generar reformas (…) no está de la mano de la Nueva Mayoría y esas banderas de cambio están hoy día construyendo un nuevo domicilio político y me da la impresión que el Frente Amplio avanza en esa dirección, a transformarse en un nuevo domicilio político y social precisamente para todas esas voluntades de cambios”.

El alcalde aseguró que el hecho que la Nueva Mayoría no haya podido impulsar la totalidad de cambios que prometió abre el espacio para una alternativa como el Frente Amplio. Agregando que las opciones tradiciones también van en retroceso dando como ejemplo la poca injerencia que tienen las nuevas generaciones de la “derecha” en las decisiones que se adoptan.

“Cuando la derecha quiere tomar decisiones los que aparecen son los coroneles, los que tienen la jineta”, aseguró. Para Sharp el Frente Amplio impulsa algo que los partidos tradicionales no logran.

“Lo que las encuestas reflejan es que tenemos a dos candidatos, Guillier y Piñera, están estancados y una candidata que va en ascenso que es Beatriz Sánchez”, indicó. A su vez, es viable que en la Nueva Mayoría reflexione si en algún momento va a estar disponible a dar su apoyo en una eventual segunda vuelta a la periodista.

“Es un escenario que está dentro de las posibilidades así como está el escenario en Chile (…) Yo invitaría a la Nueva Mayoría a la reflexión y a evitar la guerra de declaraciones por la prensa porque a nosotros se nos ha cuestionado que Beatriz Sánchez es el voto útil para lograr que Sebastián Piñera vuelva a ser el Presidente de Chile, pero viendo lo que está sucediendo en las encuestas ¿ eso es tan así? (…) ¿El voto útil no estará en otro lado? ”, afirmó.

Consultado si estarían dispuestos a votar por Guillier en segunda vuelta sostuvo que para llegar a esas conclusiones aún falta mucha agua bajo el puente. “No conocemos aún el programa de Alejandro Guillier, no conocemos el programa que va a impulsar la Nueva Mayoría, no tenemos claro cómo se va a ordenar el escenario parlamentario”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que el programa de Beatriz Sánchez es el que han impulsado los movimientos sociales en los últimos 10 años en Chile.