Director ejecutivo de Adirmark y encuesta de abril: “Nos muestra que la carrera no está corrida”

¿Seguirán cambiando los resultados?

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el director ejecutivo de Adimark, Roberto Méndez, analizó en detalle los resultados de la última encuesta donde Beatriz Sánchez irrumpe con el 11% de las preferencias, quedando a solo ocho puntos de Alejandro Guillier, quien bajó a 19%, mientras que Sebastián Piñera también bajó su porcentaje.

“La encuesta del mes de abril nos muestra que la carrera no está corrida, cómo las cosas cambian de una semana a otra. Se pensaban que iba a ser una carrera entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, pero vemos cómo de pronto aparece, como se movió el Frente Amplio juntando firmas”, señala respecto a la irrupción de Beatriz Sánchez.

Pero puntualiza, “Sebastián Piñera sigue cómodo, es verdad que está en la posición más sólida, su coalición aparece ordenada, está hablando de programas para el país, es una campaña que está como más adelante que otras en la parte de desarrollo”.

Mientras que sobre los llamativos resultados de Beatriz Sánchez señala que ella, “crea lo nuevo, un escenario de una voz emergente que ha sido muy atractiva en los jóvenes, fíjese que esta irrupción de nueve puntos de Beatriz Sánchez dónde se produce, nosotros lo miramos con mucho cuidado en nuestros números y son fundamentalmente de gente joven, con término educacional medio y alto, estudiantes de educación superior”.

El director ejecutivo de Adimark destaca, “sin duda el que queda más incómodo es Alejandro Guillier porque queda hoy día enfrentando a Piñera que tiene la primera opción, sino que también a esta emergencia que es Beatriz Sánchez, en una candidatura que no se ve armada, que no se ve con equipo, que no se ve con estructura territorial, o sea sinceramente muy complicada. Alejandro Guillier viene bajando en los últimos seis meses consecutivos y uno dice qué pasa el próximo mes, qué pasa en mayo”.