“Doble Tentación”: Flavia Medina se sinceró y le contó todo a Tony Spina ¡Mira!

¡Quedó la grande!

El reality de Mega “Doble Tentación” está que arde. Y es que los triángulos amorosos que se han formado, sobre todo el que conforman Tony, Flavia y Abraham, han dejado la escoba en el encierro.

En el capítulo de este miércoles, fue la trasandina quien no aguantó más las mentiras con su ahora ex novio, Tony, que decidió por contarle todo lo que había hecho con su jote, Abraham.

Te tengo que decir algo (…) sí hubo abrazos, besos”, le dijo Flavia, desatando el enojo y la pena del chico reality. “Ahora sí que no hay vuelta atrás. Me has hecho mucho daño, Fla. No te voy a perdonar eso nunca. Estaba dispuesto a perdonarte el coqueteo, todo”, le dijo Tony, visiblemente afectado.

Al parecer, la relación llegó a su fin, ya que el rubio participante le pidió que se borrará el tatuaje que se había hecho en honor al amor que se tenían.

#LaConfesión Flavia no puede dar más asco — Nickyyyy (@Nycollesmile) 4 de mayo de 2017

Ay por favor Flavia diciendo q esta arrepentida ,si tan arrepentida estas no te vayas de cita con Abraham #DT77 #LaConfesion — -C (@missany22) 4 de mayo de 2017

Flavia no quiere volver con Tony porque ha encontrado a otro que le da lo que quiere y que no le exige tanto #DT77 #laconfesion — Pingu en Roma 🇺🇸✨ (@Pingu_azul) 4 de mayo de 2017

Foto: Twitter Mega