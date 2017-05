Luis Musrri y su futuro: “¿Dirigir a Santiago Wandereres? Claro que sí”

El ex ayudante técnico de Victor Hugo Castañeda en año pasado conversó con Radio Agricultura, y aseveró que lo tienta la Quinta Región.

Luis Musrri aparecía como número fijo en la Universidad de Chile para la próxima temporada. Sin embargo con el pasar de las semanas, el buen nivel de Ángel Guillermo Hoyo tiró aquello por el suelo.

Esto, porque fue el propio DT, ex ayudante de Víctor Hugo Castañeda en su paso por el 2016, quien confirmó a Radio Agricultura, que podría recalar en la Quinta Región para el próximo torneo: “¿Si me gustaría dirigir a Santiago Wandereres? Claro que sí, lo digo pensando en la institución, por lo que significa”.

“Colo Colo se ve enredado. Era un torneo para que lo ganara… Creo que es difícil que la U triunfe en estos tres partido que quedan, lo mismo pienso para los otros aspirantes al título”, sostuvo además sobre la lucha por el Clausura 2017.

Al finalizar, entregó a su favorito para alzar el trofeo del torneo, en caso de que no sean los azules: “Si no es campeón la U, me gustaría que fuera Deportes Iquqiue. Me gusta mucho como juego, es mérito de Jaime (Vera)”, cerró.