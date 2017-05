Marcelo “Chino” Ríos informó que se irá de Chile aburrido de las críticas y el asedio

Se aburrió.

Marcelo Ríos informó a todos sus fanáticos que se aburrió, tomará sus maletas y se irá del país cansado de las críticas y preocupado por su estado de salud.

El “Chino” dijo que “quiero estar en paz un tiempo. Luego de la vasoconstricción cerebral que tuve, me dijeron que no puedo estresarme o vivir momentos tensos, por lo que me impidieron casi trabajar”.

Añadió a Revista Caras que “este año le propuse a mi esposa irnos tres meses y ella me dijo un año. Lo pensé y concluí que Marimay lo puedo manejar desde allá, y mi papá puede ayudarme aquí”.

El tenista más grande de la historia de Chile se va a Sarasota, Estados Unidos, cada invierno por cerca de un mes, debido a que su hijo sufre problemas broncopulmonares que se agudizan con las bajas temperaturas y la contaminación de Santiago.

Sin embargo, Ríos dio otra razón por la cual irse. “Me siento atacado en este país (mi esposa) también está aburrida de Chile, de la vida que llevo, de las mentiras de la prensa, de que inventen cosas. No entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son la misma mierda”, disparó

Cerró diciendo que “me hicieron mucho daño cuando era chico. Desde entonces no pesco a la prensa y por eso soy el tipo pesado. Todos esos gallos por sacar una noticia son capaces de cagar a una familia”.