En peligro se encuentran los usuarios de Gmail, tras detectarse un masivo ataque de phishing. Esto se concreta luego de que al usuario le llegue un correo en que se le anuncia que uno de sus contactos le ha enviado un Google Docs. Al abrirlo, los creadores de este virus podrían acceder a información confidencial, como claves, correos y otros.

Ante la amenaza, el equipo de seguridad de Google señaló que se están tomando las medidas al respecto. “Hemos dado de baja las cuentas que infectaban, eliminando las páginas falsas y mantenemos comunicación con los afectados”. Sin embargo, la primera recomendación es sólo abrir mensajes de Google Docs cuando se estén esperando. Además, se puede ir a la página donde se comprueban los permisos de acceso, de manera de verificar las aplicaciones que pueden entrar al correo y las que no tienen consentimiento.

We’ve addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf

