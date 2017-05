¡Polémica! Marco Ferri habría engañado a Aylén Milla con mujer que hizo pública su infidelidad

¡Otra vez!

Tiembla la farándula nacional y es otra vez por la bullada relación que tuvieron Marco Ferri y Aylén Milla. La ex pareja de chicos reality no deja de dar que hablar y, esta vez, es un nuevo rumor de infidelidad por parte del italiano hacia la argentina.

El medio elegido para hacer pública la infidelidad fue Instagram, allí la mujer contó su verdad. Katherine Molina, es una estudiante de enfermería de 24 años que conoció a Ferri en un evento discotequero en donde él compartió escenario con Tony Spina y Marcelo Marrocchino.

Marco, aún estando en pareja con Aylén, habría invitado a la chica y a sus amigas a un “after” en donde compartieron en grupo y habría comenzado un romance. Ya que después de uno besos, él la habría invitado a su habitación. Lugar donde pasaron la noche y, además, se quejó de Aylén: “Me dijo que estaba aburrido de su relación y que quería terminar, que no iba a terminar por mí, sino porque quería estar tranquilo y que nadie le revisara el celular apenas se metía a la ducha y cosas así“.

Después de intimar él le habría propuesto ser “amigos con derechos”, la chica accedió. Pero luego de ese encuentro no pasó nada más, porque Marco no la llamó ni le escribió e incluso publico una frase que la joven, también, detalló en su publicación:“El 3 de diciembre subió una foto con Aylén diciendo: “Yo te elegí a ti” (en italiano), y frente a eso me quedo todo más que claro. No lo he buscado ni mucho menos él a mí”.

