Primarias Chile Vamos: Piñera entregó detalles de su declaración de patrimonio ante el SERVEL

Junto a su esposa se retiró de las sociedades conformadas con sus hijos.

El ex Presidente de la República y actual precandidato a La Moneda de Chile Vamos, Sebastián Piñera, entregó este jueves detalles de su declaración de patrimonio ante el Servicio Electoral (SERVEL) de cara a las primarias del 2 de julio y del fidecomiso ciego.

En la oportunidad, aseguró que “Antes de asumir la presidencia me retiré de la administración de las empresas en que tenía participación”, puesto que “No me anima ni me inspira otro interés que el servir a Chile y a su gente”.

Además, recalcó que “Hoy a diferencia del año 2009 sí existe una ley que expresamente regula los potenciales conflictos de interés de nuestras autoridades”. Ante esto aseguró que irá más allá de lo contemplado en la ley para que se administre el patrimonio de él y su familia.

Dentro de las medidas anunciadas por el ex Mandatario se encuentra que junto a su esposa, Cecilia Morel, se retiraron de las sociedades conformadas junto a sus hijos y donde tenía una participación mínima. Esto se concretó en abril.

Frente a sus activos personales y los que no se encuentran establecidos en la actual legislación manifestó que existirán mandatos especiales o fideicomisos ciego, incluso en aquellas que se encuentran constituidas en el extranjero.