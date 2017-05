Todos los detalles de las críticas que hizo Yann Yvin a su sucesor en Master Chef

El francés dijo todo lo que pensaba de quien lo reemplazó como jurado en Masterchef.

Yann Yvin, ex Masterchef y ex conductor del matinal de TVN explicó lo que pensaba sobre quien lo reemplazó en el programa de Canal 13, Sergi Arola. Fue amable y no quiso profundizar en el tema. “Es un profesional de muy alto calibre. Lo está haciendo muy bien. Cada uno tiene su toque especial, como cualquier chef y punto”, comentó.

Además, fue categórico en señalar que “cada chef tiene una cocina distinta, un camino y un background distinto”, explicó el francés. El chef aseguró que está muy cómodo en TVN y en especial con el docurreality Match: “Tuve una crítica espectacular. Estoy feliz, porque es un programa de calidad. La competencia siempre va a ser difícil”, afirmó.