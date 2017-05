Abogado Álvaro Moraga sobre fideicomiso ciego de Piñera: “Está yendo en la dirección correcta”

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el abogado en temas tributarios Álvaro Moraga, anunció en detalle los anuncios que ha hecho Sebastian Piñera sobre el fideicomiso ciego.

“Creo que van absolutamente en la dirección correcta, creo que nuestra legislación es muy pobre en esta materia, creo que, me da la impresión que este proyecto de ley venía por más de 10-11 años durmiendo en el parlamento, desde que el mismo Piñera llegó con ideas en su pre-candidatura del año 2005, pero resulta que en 10 años los parlamentarios no avanzaron nada. Pero por qué no avanzaron nada, porque definitivamente no les conviene”, sentencia.

Para recalcar ante lo mismo, “acá me parece muy bien que haya esta señal de quien quiere ser Presidente de la República de decir, saben qué, yo voy a tener que hacer algo con la ley, porque la ley que tenemos es completamente insuficiente”.

El abogado es claro en señalar ante las oposiciones a esta medida que, “una cosa es criticar pero otra cosa muy distinta es cual es la obligación, el marco legal que existe de declaración. Por ejemplo, la Presidenta Bachelet declaró su patrimonio, perfecto, cumple con la ley, pero declaró el patrimonio de sus hijos, declaró el patrimonio de su nuera, declaró el patrimonio de todo su círculo. Acá el vínculo de negocio-política no solo está ligado a las empresas porque a veces es peor cuando la gente aprovecha su cargo público para generar riquezas como hemos visto lamentablemente”.

Y remata con, “yo veo acá algo que está yendo en la dirección correcta, tenemos que ver como se dice ‘la letra chica’ y que se genere una mejor legislación, esa es la clave de todo”.