¡Así cambió la vida de Sabrina Sosa tras convertirse en madre!

La modelo contó cómo es su vida de madre.

Hace cerca de año que Sabrina Sosa se convirtió en madre por primera vez y está de lo más feliz con su nueva vida maternal. Y es que todas las que fuimos mamá sabemos que el cambio es en 180° grados.

En conversación con La Cuarta, la trasandina indicó que “es muy grande el cambio, pero siempre digo que la maternidad es mucho más lindo de lo que cualquier mujer se podría imaginar. El amor que despierta un hijo es enorme, entonces se disfruta mucho. Te conoces en una faceta que ni tú sabías que existía, entonces lo disfruto mucho”.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que la modelo precisó que “tiene sus cosas difíciles. Yo estaba acostumbrada a trabajar mucho, entonces por disfrutarlo y cuidarlo como se merece me alejé del trabajo todo este tiempo. Recién ahora que tiene 9 meses estoy poniéndome en forma porque quiero volver luego. Como tuvimos un embarazo medio complicado, también me dejé de lado a mí, a la familia y los amigos”.

En cuanto a cómo recuperó su cuerpo tras ser madre, indicó que “otra cosa que supe después es que el agua me ayudó. Yo tomo a diario mucha agua y eso hace que la musculatura sea mucho más elástica. Por eso mi abdomen volvió a lo que era antes. Sin embargo, lo que al final te hace bajar más de peso es la lactancia”.

