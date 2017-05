Cecilia Pérez: “Daniel Alcaíno se siente con el derecho a juzgar mi apariencia física para ganar los millones que cobra mensualmente”

Responsabilizó al actor de la situación.

En sus últimas dos rutinas en Vértigo, Yerko Puchento, interpretado por el actor Daniel Alcaíno ha hecho mención a la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, lo que ha desatado una serie de críticas y la molestia de la ex ministra quien acusa ser víctima de constantes agresiones.

La semana pasada el comediante la comparó con el personaje de Fantasilandia “Monga”, ante lo que Pérez lo acusó a discriminar y agredir a las mujeres, pero Yerko lejos de quedarse callado este jueves volvió a arremeter contra la vicepresidente de Avanza Chile.

“Quiero decir hoy públicamente que estoy profundamente arrepentido y que le pido disculpas de corazón a Monga, de verdad o a Cecilia, perdón, bueno. O a las dos. No sé”, dijo en los primeros minutos de su rutina.

Pero más tarde agregó “¡hoy me rebelo ante ti, Cecilia Pérez!, ¡la misma Cecilia Pérez que trató de ‘gordi’ a la Presidenta en Twitter, y que le dijo ‘weón’ a un senador de la República en el Congreso. Pero que no soporta que sugieran que es poco agraciada”. Pérez reaccionó a través de su cuenta de Twitter señalando que “Daniel Alcaíno no solo lucra a destajo en Canal 13 agrediendo mujeres, sino que además es un mentiroso. !Pobre su vida!”.

La ex ministra no se quedó ahí y en entrevista con La Segunda indicó “yo relevo al bufón y responsabilizo al actor, Daniel Alcaíno, es él quien en una constante agresión a las personas y en particular con las mujeres, discriminando y violentando, lucra sustanciosamente para ganarse la vida. Daniel Alcaíno se gana la vida agrediendo a las personas”.

Además, aseveró que “a lo que no estoy acostumbrada y lo que no voy a aceptar nunca, es un dicho misógino, la discriminación. Daniel Alcaíno se siente con el derecho a juzgar mi apariencia física para ganar los millones que cobra mensualmente. Eso lo encuentro inmoral y cobarde. Si él quiere a través de él juzgarme por lo que yo hago, por cómo actúo, es absolutamente legítimo desde el momento en que yo elegí ser un personaje público yo no tengo ningún problema“.

A juicio de la ex ministra “la víctima soy yo y él es victimario, la agredida soy yo y el agresor es él. Lamento que otras personas, justamente por tratar de bajarle el perfil, entre comillas, no hayan nunca hecho nada en contra de Daniel Alcaíno. Yo no soy la Presidenta Bachelet, yo no soy otras actrices o la conductora de ese programa de quien él hace realmente mofa y ella no hace nada. Ellos aceptan que Daniel Alcaíno se haga su sueldo a costa de ellos, yo no”.

Finalmente, aseguró que “Me he sacado la mierda toda mi vida y no voy a aceptar que cualquier pelotudo venga a lesionar mi honra y lo que soy como mujer”.