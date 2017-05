Cote López se luce con atrevida tendencia que se tomó esta temporada ¡Regia!

¡Es el must de las famosas!

Desde que decidió abrir nuevamente su Instagram, María José López no ha dejado de sorprender. Y es que la ex musa de “Morandé con Compañía” se atrevió con osada tendencia que, definitivamente, se tomó esta temporada.

Hablamos de las ya famosísimas transparencias, las que puedes combinar absolutamente con todo y que además, les viene a todas las mujeres. Si bien estamos en época fría, no es impedimento adoptarla y lucir espléndida este otoño-invierno.

“Y, adivinen qué dijo mi marido. ¡Exacto! ¿Cómo lo supo? Ja, ja, ja. LJ: ‘¿Y vas a salir así?’ Mi mente piensa: ¿Por qué siempre que me arreglo sale con esta famosa preguntita? ‘¿Y vis i silir isi?’ Mj: Of course mi amor, es la moda. Él: ‘Ah, ¿pero cómo no me avisas antes?, ahora mismo me saco los pantalones y ¡vamos !’ Ja, ja, ja, idiota ¡te amo! Pd: Todo es en son de broma. Mi marido no es tan machista, no le den color. Ya amiguitos los tengo que dejar rapidito que tengo que ir a poner las ¡pantuflas! Ja, ja, ja, son bromas oh”, escribió junto a la imagen la rubia.