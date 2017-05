El otro lado de la filtración de fotos de Karen Paola: Su hijo ha sufrido las consecuencias

No ha dejado indiferente a nadie la vergonzosa violación a la privacidad que sufrió la ex panelista de “Mucho Gusto”, Karen Bejarano. Y uno de los más afectados con el tema es sin duda que su hijo de ocho años.

La ex chica Mekano rompió el silencio ante los cuestionamientos que ha sufrido a través de las redes sociales, publicando una emotiva carta contando todo lo que ha debido sufrir tras la filtración de las imágenes.

“Hoy se cumplen 2 meses desde que comenté la peor pesadilla que mi familia y yo hemos vivido, también se cumplen 2 meses de silencio absoluto donde cada uno de nosotros 3 aguantó insultos, humillaciones y maltratos sin tener derecho a decir una palabra.. Como está en manos de la justicia es mejor no hablar. Lo lamento, no puedo seguir en silencio, si no lo puedo cambiar al menos necesito que lo sepan”, señaló en la carta.

No obstante, lo más terrible es por lo que está pasando su hijo, a quien le ha afectado directamente la situación. “Mientras ustedes se reían y compartían algo tan mío y tan privado, mi hijo muy asustado y estresado sentía que nos estaban persiguiendo y al escuchar un ruido salió corriendo y atravesó un ventanal abriendo su bracito que terminó con 10 puntos de sutura y una angustia terrible“, escribió Karen.

