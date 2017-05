Ex de Lucila Vit presenta a su nueva novia argentina…¿Se parecen?

Ambas son rubias y nacieron al otro lado de la cordillera.

El año pasado se supo que la emblemática ex chica “Yingo”; Lucila Vit, y el golfista nacional Benjamín Alvarado habían terminado su relación, luego de haberse casado el año 2012. La distancia le pasó la cuenta a la pareja, tomando en cuenta que el deportista pasaba gran parte del año en Estados Unidos y la argentina no quería dejar su estabilidad laboral en Chile. Hoy todo eso es parte del pasado, pues su ex esposo ahora tiene un nuevo amor.

La noticia se supo a través de redes sociales, luego de que la modelo trasandina Ivana Medail publicara una fotografía en su cuenta Instagram posando junto a un ramo de rosas, bajo la leyenda, “Así me recibió Chile ❤❤❤❤❤❤ 💘💘💘 @benjaminalvarado1 😍😍😍”.

Horas después la pareja apareció en el lanzamiento de una nueva marca de relojes y en conversación con LUN confirmaron su relación, “en realidad estoy muy bien, pero sin títulos, no me gustan las etiquetas. Estoy muy feliz y conozco a un chileno que me hace muy feliz”. Mientras que Benjamín Alvarado sentenció, “nos estamos conociendo y estoy contento, contento con mi vida, entrenando harto, jugando en hartos campeonatos y viajando mucho”.