Fiscal Guerra tras declaración de Piñera: “No se puede dar cuenta clara de la existencia de un delito”

La acción judicial fue presentada por el diputado Gutiérrez.

Tras tomar declaración al ex Presidente de la República y actual candidato a La Moneda, Sebastián Piñera, en el marco del caso Exalmar el fiscal, Manuel Guerra, sostuvo que hasta ahora no hay evidencia clara de la existencia de un delito. El testimonio del ex Mandatario se extendió por más de tres horas tras la querella presentada por el diputado del PC, Hugo Gutiérrez.

El persecutor indicó- según consigna La Tercera- que “no se puede dar cuenta clara de la existencia de un delito en el cual se le pueda atribuir participación al Presidente Piñera”.

Agregando que “tenemos ciertas diligencias pendientes, y una vez que eso se encuentre suficientemente agotado estaremos en condiciones de hacer un análisis más de fondo y definitivo. Pero lo que tenemos hasta el día de hoy no nos muestra la existencia clara de un delito del Presidente Piñera ni participación de él tampoco, por ese motivo no hemos tomado la decisión de judicializar el caso mediante una formalización”.

Cabe mencionar, que las indagatorias apuntan a la inversión que realizó Bancard- empresa vinculada al ex Mandatario- en una pesquera peruana (Exalmar) cuando Piñera se encontraba en La Moneda y en medio del juicio en La Haya entre ambos países.