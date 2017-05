José Antonio Kast y fidecomiso ciego de Piñera: “Ahora lo que tiene que hacer es cumplir la ley”

Ya completó las firmas para inscribir su candidatura a primera vuelta.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, afirmó que ya cumplió la meta de 35 mil firmas al 30 de abril para inscribir su campaña presidencial para estar en la papeleta en noviembre. La próxima semana realizará un acto de agradecimiento a quienes lo respaldaron en esta carrera.

“Es bastante compleja la situación porque para los independientes, y creo que es correcto que sea así, las firmas tienen que ser ante notario. Esto no es como lo hicieron hace poco los partidos o como lo hizo Revolución Democrática que se instalaban en la calle con un formulario común y corriente y firmaban la adhesión a un partido y después el secretario general del partido las valida”, comentó.

Agregando que los independientes también tienen que reunir firmar dejando de lado a quienes ya están inscritos en un partido y esto complica porque los más jugados ya están en alguna colectividad.

A su juicio en el caso de Alejandro Guillier es “insólito. Primero el año pasado dijo que Laguista y que no iba a elecciones porque respaldaba a Ricardo Lagos, después dijo que si no hay primarias yo no voy a ir porque no es un desafío personal y hoy día que no hay primarias dice voy a juntar las firmas, quizás la tercera sea la vencida”.

Frente al bajo porcentaje que marca en las encuestas sostuvo que aún no ha lanzado su campaña presidencial a diferencia de quienes han realizado sus proclamaciones como Sebastián Piñera, que hace un mes hizo un acto público y que además ha tenido presentación de su equipo casi todos los días. “En estas mismas encuestas que a mí no me muestran él (Piñera) lamentablemente no ha logrado superar el 24% hace más de un año, entonces uno dice bueno el problema lo tengo yo que no aparezco en las encuestas y que no he partido oficialmente la campaña o el problema está en que la gente no está creyendo en los candidatos que existen”, comentó.

Agregando que “para mí esto no es un problema hoy día de número sino de calidad, no es un problema cuantitativo sino cualitativo porque la gente está cansada de anuncios, está cansada de promesas, lo que la gente quiere es volver a creer y eso requiere verdad. Y lo que vemos hoy día en todas estas proclamaciones y estos anuncios es que están repitiendo algunos anuncios que ya se hicieron o se están dando anuncios de cosas que no se hicieron”.

Kast indicó que “por un lado me alegro, porque yo hace 40 días dije si yo soy Presidente voy a eliminar el Transantiago y se me sumó ahora a esa causa el Presidente Piñera (…) O lo que he dicho de la rebaja de impuestos también lo asumió Sebastián Piñera”.

Con respecto al fidecomiso ciego anunciado por el Mandatario afirmó que “el problema es que él tiene que hacerlo no es que quiera hacerlo, él está obligado hoy día por ley al inscribir su candidatura a primaria a presentar su declaración de patrimonio y si esa declaración de patrimonio supera un monto determinado tiene que presentar el fidecomiso ciego. El tema es que ahora tiene que ser de verdad porque la última vez señaló algo similar y no se dio esa situación y es lo que lo tiene hoy día en los problema que está”.

Piñera manifestó que incluso el fidecomiso se extenderá a su familia, por lo que Kast indicó que “hay que ver para creer, porque esto ya se dijo una vez cuando estuvimos en la campaña anterior y eso es parte del problema de la política en general y no es una crítica al ex Presidente por lo que está haciendo ahora, es una crítica política”.

Esto porque a su juicio hizo un fidecomiso y al final no era tan ciego. “Ahora lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no es decir yo voy a hacer esto o lo otro, nadie le pide que haga más que lo que la ley señala que tiene que hacer ya con eso es suficiente”, afirmó.