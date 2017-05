Ossandón oficializa su candidatura y presenta su programa de Gobierno

Agradeciendo a Dios y a la virgen, y asegurando que vencerá al destino, el precandidato presidencial de ‘Chile Vamos’ dio a conocer las bases programáticas de su eventual administración…

José Manuel Ossandón dio el vamos a su campaña, oficializando su candidatura a La Moneda en un evento desarrollado en el anfiteatro de La Florida. En un discurso en que prometió poner fin a la corrupción, el aspirante a La Moneda presentó las bases programáticas de concretarse una eventual administración.

Al respecto, el ex alcalde de La Florida recalcó su posición respecto a los temas valóricos. “No creo en el matrimonio igualitario, creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Defiendo la vida desde el niño que está por nacer hasta la muerte natural. No creo en las adopciones de familias homoparentales”, afirmó.

Una presentación que también estuvo marcada por recalcar la importancia de que los chilenos recuperen la confianza en la clase política y sus autoridades. “La Moneda debe ser el templo de la transparencia”, agregando que en su Gobierno quedarán “fuera los coludidos. No hay espacio para ellos en Chile. No queremos a ellos ni a los que andan con boletas truchas. Seré implacable porque no recibo llamados telefónicos para hacer una ley”.

También señaló que la educación no es un bien de consumo, por lo que el CAE será reemplazado por una herramienta estatal, “que podrá ser manejada para que un estudiante no termine su carrera debiendo más de lo que vale su casa o la de sus padres”. Mientras que en lo que respecta a seguridad, el senador proyectó la creación de una agencia nacional contra el crimen organizado. Entidad que trabajará con las FF.AA., fiscales y organizaciones civiles.

También aseguró que si bien el crecimiento económico es clave, éste debe ser capaz de llegar a todos los chilenos de forma más equitativa. De manera de tener “un país “más justo, más solidario”. Se mostró contrario a la propuesta de aumentar la edad de jubilación, argumentando que se trata de “una medida clasista”, ya que esto se traduciría en que “la gente más pobre pague las pensiones de los más ricos”.

Finalmente el candidato, acompañado de su familia, agradeció a Dios y a la virgen, aseguró que vencerá al destino, y que se “va a jugar por Chile siempre, gane o no gane”.