Pablo Guede y la opción de Carlos Salom: “No tengo idea quién lo contactó, me sorprende”

El DT de los albos asumió que no tiene idea sobre la posibilidad de que el ariete de Unión Española llegue al Monumental.

En Colo Colo solo piensan en Everton, o así lo sostiene al menos Pablo Guede respecto al partido del próximo domingo en Viña del Mar.

Mientras el DT argentino prepara a su equipo para la primera de las tres finales que tiene el cuadro albo para quedarse con el Clausura 2017, en Colo Colo trabajan por los fichajes para la siguiente temporada y precisamente el argentino tuvo palabras para uno de los posibles candidatos a llegar al Monumental.

“No tengo idea quién lo contactó, me sorprende. ¿Él lo dijo? No tengo idea. No estoy metido en ese tema, para nada. Solo pienso en Everton”, aseveró el DT sobre la posibilidad de que Carlos Salom recale en Colo Colo el próximo semestre.

El ariete de los hispanos asomó como alternativa para el equipo popular, pero fue el propio DT quien desconoció la posibilidad de que el delantero se sume a su plantel.