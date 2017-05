Paula Bolatti confirma su relación con ex pareja de Oriana Marzoli

Oriana y Max son parte del pasado.

Si bien Paula Bolatti entró a “Doble Tentación” con la finalidad de reencontrarse con su ex amor, el argentino Max Ferres; y Alex Consejo con Oriana Marzoli, lo cierto es que el tiempo – y en especial la convivencia que lograron tener en el hotel que se hospedaron tras abandonar el encierro – los hizo cruzar miradas y hoy en día mantener una sólida relación sentimental.

A tal punto que Paula viajó a España y pudo compartir con la familia y amigos de Alex, mientras que el joven ya tiene claro que se quedará a vivir en Chile, y compartirá el mismo techo con la argentina.

Así lo dio a conocer la misma Paula en conversación con LUN, “durante el programa no nos conocimos mucho. Creo que él ni se fijó en mí. Afuera pude conocerlo mejor y me gustó ese lado un poco niño que tiene y que yo lo tenía bastante guardado. Me gusta porque puedo ser yo cuando estoy con él. Además me atrae mucho físicamente”, destacó, agregando, “a esas personas que piensan que las relaciones de reality no son reales, les doy toda la razón, muchas no existen. Pero creo en las excepciones y siento que esta es real. Ademas contamos con que lo nuestro nació afuera del encierro”.

Owwwww que lindos! ❤️😊👫 #dobletentacionmega #dobletentación #dobletentacion Una publicación compartida de Alex Consejo Fans🖤 (@alexconsejo1) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:21 PDT