Pedro Morales niega haber gritado el gol de la U en el Superclásico

Una de las polémicas del Superclásico.

En el pasado Superclásico de Universidad de Chile frente a Colo Colo, en redes sociales se viralizó el rumor que Pedro Morales, volante albo lesionado con pasado azul, celebró en la tribuna del Estadio Nacional uno de los goles de la U.

Las críticas de los fanáticos albos no se dejaron esperar e incluso pidieron la salida inmediata del formado en Huachipato, quien tardó varias semanas en aclarar lo sucedido.

“Había hinchas de la U y de Colo Colo y empiezan a darle cuerda a que, supuestamente, un hincha de Colo Colo me vio celebrando el segundo gol de la U. O sea, totalmente imbécil haber hecho eso e imbécil el que lo cree”, disparó el volante.

Agregó al portal DaleAlbo que “no hay para qué darle más al tema, quedó ahí. Totalmente falso y espero que la gente tanto de la U como de Colo Colo ya no siga especulando cosas ni hablando tonteras. Fue muy malo lo que hicieron”.

“Sería muy imbécil si me pongo a celebrar un gol de la U. Sería ridículo. Estaba lesionado, tenía muchas ganas de jugar ese partido, apuré para poder estar y recaí por eso. Le dije a Pablo (Guede) si podía concentrar con los chicos el sábado y me dejó. Dormí en el hotel, desayunamos y nos fuimos al estadio. Fue mi mujer, mi primo y dos amigos y me guardaron un asiento, no teníamos dónde sentarnos con mis compañeros y me senté con ella, lógico. La foto que hay, estoy saludando a mi primo, a mis dos amigos y sale mi señora al lado”, complementó.

Finalmente, el jugador que podría irse de Macul reconoció que “me siento en deuda. Vine para jugar Copa Libertadores y no pudimos pasar la fase. En el campeonato somos uno de los planteles más fuertes y estoy muy contento, me han tratado súper bien, me acomoda mucho la forma de trabajar de Pablo (Guede). Firmé por seis meses, pero vamos a ver qué pasa, quedan tres partidos y los voy a aprovechar al máximo para demostrar. Con el DT no he hablado nada de mi continuidad, sólo vamos partido a partido y de lo grupal”.