Sebastián Ubilla se quedó fuera del partido ante Cobresal por decisión de Ángel Guillermo Hoyos

El DT argentino privilegió el descanso del ariete pensando en el duelo de la próxima semana ante Corinthians por Copa Sudamericana y luego el de O’Higgins por el torneo nacional.

Ángel Guillermo Hoyos no quiere dejar nada al azar, tanto en el Clausura como para la revancha de la Copa Sudamericana ante Corinthians.

Es por ello que pese a tener el alta médica, Sebastián Ubilla no será parte del plantel que enfrente esta noche a Cobresal en el Estadio Nacional por la fecha 13 del Clausura.

El “Conejo” no fue considerado por Hoyos, esto tras las constantes molestias que ha presentado Ubilla en su rodilla producto de los pernos que le pusieron por su operación tras la grave lesión que sufrió el 2016.

La ausencia de Ubilla se debe también a que Hoyos lo quiere reservar para la revancha de Copa Sudamericana ante Corinthians de la próxima semana y además para el partido contra O’Higgins en Rancagua, el cual de darse algunos resultados este fin de semana, podría ser una final para ambos en el Clausura.

Otro que no fue considerado en la nómina de Hoyos es Mario Briceño. El ex Deportes La Serena definitivamente no es del gusto del DT, quien prefirió citar al juvenil Matías Pinto.