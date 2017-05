Burlas de Yerko en contra de Karen Bejarano traen inesperada consecuencia para C13

ONG apunta a que Yerko Puchento “instaló una mala información en las redes sociales que sólo han permitido burlas y malos tratos contra la persona afectada.

La Corporación Humanas realizó una declaración pública para dar a conocer la denuncia que presentaron ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra el estelar Vértigo por ofender la dignidad e igualdad de trato de Karen Bejarano.

“En el referido programa, Canal 13 contraría el respeto que deben los servicios de televisión, a través de su programación, de garantizar: ‘la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’”, consignó el organismo.

“Karen Bejarano fue víctima de un delito informático por el cual le robaron de su cuenta de correo electrónico una serie de fotografías íntimas y personales, las cuales fueron exhibidas públicamente por parte del perpetrador del crimen. Ello dio lugar a una amplia cobertura por parte de los medios no sólo del hecho en sí, sino que también de las referidas fotografías, provocando una grave lesión a su derecho a la intimidad e integridad psicológica y la afectación en su entorno familiar”, agregaron.

Los hechos se refieren al episodio ocurrido el pasado 20 de abril, cuando Yerko Puchento festinó con la situación de la ex Mekano: “La Karen Paola también [fue censista voluntaria]. A la Karen Paola no le quisieron abrir la puerta, porque no la reconocieron con ropa. ¡Tuvo que mostrar una pechuga para poder entrar!”, dichos que fueron consignados por El Desconcierto.

Asimismo, explicaron que “los hechos, anteriormente descritos, mantienen intacta e incitan la cultura de violencia contra las mujeres presente en nuestra sociedad, cuando por el mismo rol que le corresponde a los canales de televisión, ellos deberían contribuir a avanzar en cambios culturales para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres”.

Desde su perspectiva el comediante sería el principal responsable, puesto que “instaló una mala información en las redes sociales que sólo han permitido burlas y malos tratos contra la persona afectada. Debe primar un criterio de responsabilidad de los medios de comunicación en general y, en particular, de programas que festinan con la vida e intimidad de las mujeres”.