Catherine Mazoyer sufre terrible acoso en la web tras hackeo a su Instagram

Qué miedo.

Pésimo lo está pasado la actriz nacional Catherine Mazoyer, recordada hasta el día de hoy por su papel en la teleserie “Lola” de Canal 13, pues sufrió el hackeo de su cuenta Instagram y desde ese entonces se ha convertida en víctima de acoso a través de llamadas telefónicas y fotografías trucadas.

Así lo señaló la pareja de Sebastián Carter en conversación con el diario La Cuarta, “estoy súper afectada. Esto ha sido demasiado violento. Los comentarios han llegado al nivel de decirme ‘qué ganas de haberte violado”, sentenció. Mazoyer agrega que esto, “ha sido súper desagradable, me tienen agotada, ya no doy más. Es súper violento, estoy asqueada con todo lo que está pasando”.

La actriz puntualiza, “la primera vez que vi estas fotos (trucadas) fue hace un mes atrás. Me escribió un chico de Argentina por Twitter, me dijo que allá soy casi un sex symbol y que quería hacerme unas fotos y me manda dos fotos de estas trucadas. Después subieron las fotos a perfiles como eróticos de Instagram, dije ‘filo quién los ve”.

Y ante lo mismo añade, “no tengo por qué aceptar que photoshopeen mis fotos, no tengo por qué aceptar este tipo de amenazas. De verdad me tienen agotada. Me tienen súper asustada, los comentarios por lo general son buena onda, pero aparecen comentarios súper ofensivos como ‘ qué ganas de violarte’ y que yo no pueda hacer nada al respecto”, sentencia, haciendo alusión que en Chile no existe un rol para este tipo de acosos, por lo que la justicia no puede hacer nada al respecto.