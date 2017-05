Día de la Madre: Cathy Barriga se mostró a favor de extender el postnatal

La alcaldesa se refirió a su rol de mamá.

Este fin de semana se celebra el Día de la Madre en nuestro país y una de las que lo está esperando con todo es la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Y es que la edil tiene tres hijos: uno de 18 años, otro de 6 y el menor está a punto de cumplir el año.

En conversación con Biut.cl, Cathy indicó que su método de crianza en simple y se basa en la libertad y el amor que se les entrega a los niños. “Soy full apego, practico el colecho, y me considero una mamá muy cariñosa y bien afectiva, de cocinar cosas ricas”.

En relación a la libre demanda, la alcaldesa indicó que ha sido difícil, ya que “dejé de dar papa hace un mes más o menos, lo viví con el trabajo y fue complicado. Es lo más maravilloso, siento que se tiene que proteger y tiene que haber una libertad para hacerlo. Gracias a dios tengo a mi hijo conmigo, tengo la libertad de haberle dado pecho hasta los nueve meses”.

Añadiendo que “sé que muchas mujeres no pueden hacerlo porque se interrumpe cuando finaliza el postnatal. Me dio pena cuando tuve que dejar de darle pecho. Se fue cortando de a poco por los horarios, las reuniones, ya no era tan a libre demanda”.

Además, se encargó de tocar el tema del post natal, precisando que se podría extender un poco más “para que así no se presenten licencia… Yo me pongo en el lugar de las mamás que tienen que hacer esta separación y es una angustia, hay una crisis ahí en la mitad del camino”.

