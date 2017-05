El entrenamiento de Gala Caldirola que causó controversia en la web

¿Lo has hecho?

Gala Caldirola nunca pensó que publicando un video de su ejercicio estrella, “la plancha”, causara revuelo en las redes sociales. Y es que la española mostró cómo ella realizaba la famosísima técnica.

No obstante, sus seguidores de inmediato le hicieron ver que el ejercicio no estaba realizado de la forma correcta. “Está mal hecho”, “Debes alinear tus brazos”, “No debes doblar las rodillas”, fueron algunos de los comentarios.

Según señaló la ex chica reality a LUN “es un ejercicio que me gusta mucho porque trabajas el abdomen, pero también los brazos y se necesita mucha resistencia. No lo hice perfecto porque fue un video que grabé después del entrenamiento y ya estaba un poco cansada. Igual no estoy entregando recomendaciones de cómo realizarlo”.

¡Mira la imagen PINCHANDO ACÁ!