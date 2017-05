General Director de Carabineros aseguró que no ha pensado en renunciar tras el fraude en la institución

Este martes se realizará una nueva audiencia en el marco de las indagatorias.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, dejó claro este lunes que no tiene pensado renunciar tras conocerse el fraude en la institución. Esto tras participar de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados donde indicó que el monto defraudado podría llegar a los 20 mil millones de pesos.

En la instancia, Villalobos indicó- según consigna Emol- que “Yo voy a asumir la responsabilidad que me exige el reglamento y la Ley no me permite hacer más. (…). No he pensado en renunciar”. Las declaraciones las emitió luego de ser interpelado por el diputado, Sergio Espejo, quien indicó que por transparencia el alto mando debería dar un paso al costado.

El parlamentario aseveró que “Me parece que la transparencia de esta investigación haría del todo aconsejable que quienes han ocupado cargos en el alto mando, quienes han sido responsables de la conducción de Carabineros durante los años en que este fraude se ha extendido (…) hicieran efectiva la responsabilidad del mando, dieran un paso al lado renunciando”.

Esto con el objetivo a juicio de Espejo de que “la investigación se realice con la transparencia, celeridad y oportunidad que son indispensables para proteger a Carabineros”.

Ante este emplazamiento, el general director aseveró que “yo nunca he pensado en renunciar al cargo de general director. Quiero aclarar esto, y después se verá qué es lo que pasa conmigo. Pero no he pensado en renunciar a Carabineros”.

Cabe mencionar, que este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realiza formalización de 9 involucrados en el Caso Fraude en Carabineros.