Ignacio Lastra habla sin tapujos del amor que nació en “Doble Tentación” por Julia Fernández

Lo tiene loco de amor.

Entró emparejado con Silvina Varas, luego vivió un intenso affaire con Lisandra Silva, pero como dice el dicho “la tercera es la vencida”, y así parece que fue en la vida del musculoso Ignacio Lastra de “Doble Tentación”, quien se mostró más que feliz que nunca gracias a la relación sentimental que mantiene en la actualidad con la modelo brasileña Julia Fernández.

Tal como confidenció el galán a Mega.cl esto no fue amor a primera vista ni mucho menos, pero los gestos de amistad y cordialidad que Julia mostró con él, lo hicieron interesarse en ella. “Esas cositas eran lo que me gustaba, porque era muy buena onda y me empezaron a enamorar (…), la forma de ser, la voz, todo, hasta el punto que cuando me iba a acostar era como ‘le quiero puro dar un beso'”, señaló.

Para más adelante ser tajante sobre las críticas que ha tenido que enfrentar por su nuevo romance y por olvidar a Lisandra, la mujer más querida del encierro, “me importa una r*** lo que me decía todo el mundo porque no he perdido nada, simplemente dejé ir a alguien que yo no la podía hacer feliz. Estoy tomando la opción de alguien que sí me gusta demasiado porque con Lisandra ya se habían bajado mucho los humos y me la estoy jugando por alguien que me gusta mucho y que en verdad quiero estar ahí porque sentía que era mutuo y día a día me lo ha ido demostrando, así que con eso basta para decir que estoy hasta las patas”, declaró.