¡Kel calderón ya no luce así! Mira lo que hizo en su rostro

Parece que no gustó.

Una vez más Kel Calderón nos vuelve a sorprender. Y es que la fashionista hija de Raquel Calderón no se detiene en la búsqueda de las nuevas tendencias y estilos y esta vez no fue la excepción, ya que se atrevió con osada moda que no a todas les viene.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la novia de Pangal Andrade publicó su nuevo look: cejas rubias que le cambiaron completamente el rostro. “Brows are Overrated”, escribió junto a la imagen, lo que significa “las cejas están sobrevaloradas”.

Si bien se veía muy cómoda con su nueva apariencia, lo cierto es que algunas seguidoras no les gustó cómo lucía. “Rara la foto….. Sin cejas ..Mm no me gustó”, “Waa que rara te vez”, “Espero q sea maquillaje en tus cejas, te vez extraña”, fueron algunos de los comentarios.

¡Mira la foto PINCHANDO ACÁ!