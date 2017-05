Marcelo Bielsa sobre Jorge Sampaoli: “No es un discípulo mio, él es mejor que yo”

El “rosarino” está en Brasil previo a su nuevo desafío en Francia y repasó al “casildense” así como su estancia en Chile.

Sincero ante todo. Marcelo Bielsa donde va deja huella. El entrenador argentino que llevó a Chile a un mundial después de 12 años de ausencia se encuentra en Brasil y en medio de una charla aprovechó de recordar su paso por Chile.

“Cuando un entrenador es contactado para dirigir en el extranjero debe entender que ha de aportar algo diferente a lo que poseen. Es decir: “puede aportar cosas que el fútbol de ese país no posee”, partió aseverando.

“Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Tuve la oportunidad de contactarme con el ciudadano medio”, agregó el rosarino sobre la etapa en la que dirigió a la Selección Chilena.

Al finalizar, tuvo palabras para la continua comparación que hacen entre él y Jorge Sampaoli: “No es un discípulo mio. Él es mejor que yo. Una de las virtudes para un entrenador es la flexibilidad, pero yo no cedo en mis ideas y lo digo como un defecto. Sampaoli en cambio sí cede en sus ideas y eso lo hace mejor que yo. Él ha resuelto cosas concediendo cosas. En cambio yo las he sacrificado al no ceder”, cerró.