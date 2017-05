MTV Movie & TV Awards: ¡Estos fueron los momentos más adorables y divertidos de la noche!

Los 7 sucesos que se robaron la noche

Sabemos que la noche del 7 de mayo de este año fue especial, no sólo por que es la primera donde no se hizo distinción de género para las categorías o porque fue la primera vez en que se agrega TV a los premios, menos porque estuvo llena de magia. ¡No!

La noche fue especial porque esta nueva versión, animada por Adam Devine e invitados como Amy Schumer, Cara Delevingne, Chrissy Metz, Gal Gadot, John Cena, Mark Wahlberg y Zac Efron tenía tuvo toda para brillar y pasar a la historia.

¡Estos son los mejores momentos de los MTV Movie & TV Awards según el portal de entretención Viajar escuchando música!

La parodia de “La bella y la bestia”

La noche comenzó con una épica parodia de la “Bella y la bestia” interpretada por el anfitrión Adam Devine quien era la bestia y la cantante Hailee Steinfeld como Bella, fue una manera exagerada y divertida para comenzar la noche.

El simbólico premio de Emma Watson

Recién salido del número de apertura, la verdadera estrella de “La Bella y la Bestia” ganó el primer premio de la noche como Mejor Actor. El cual fue un hito para MTV, ya que fue la primera vez que la palomita dorada fue entregada en una categoría neutral al género.

“El primer premio de interpretación en la historia que no separa a los nominados en función de su sexo, dice algo sobre cómo percibimos la experiencia humana”, dijo Emma emocionada durante su discurso.

El llorado discurso de Millie Bobby Brown

Eleven de “Stranger Things” obtuvo el premio al mejor actor en un show y, definitivamente, fue un momento emotivo para la joven estrella. Sobre el escenario agradeció a su familia y amigos por su apoyo y no pudo contener las lágrimas.

La divertida respuesta a qué pasó con Barb de Stranger Things

En medio de la premiación, entre bromas y bromas, la actriz y comendiante Allison Williams golpeó tres veces una tetera y como sin quererlo envió al animador al Sunken Place de Get Out y luego, por una de esas casualidades extrañas que se dan en televisión, dio a parar en el Upside Down donde estaba nada más ni nada menos que Barb, parodiada por Jilliam Bell que quejándose dijo: “¡He estado aquí desde los 80s!”. El público murió de la risa.

El Premio Generación para la saga “Rápido y Furioso”

Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster subieron al escenario por el premio, pero Vin habló y dijo: “Lo más importante, tengo que agradecer a nuestra generación, una generación que estaba dispuesta a aceptar esta franquicia multicultural”.

“Cuando eres familia, eres familia” agregó antes de hablar de Paul Walker, a quien se refirió como Pablo: “Nunca podría estar en este escenario y hablar de Rápido y furioso sin darle amor a mi hermano Pablo, nuestro hermano Pablo. Esperamos que estés orgulloso, muchas gracias”.

La broma con que se burlaron de la confusión en los Oscar

Cuando llegó el momento de anunciar a la ganadora de Mejor Película, los presentadores Amy Schumer y una mujer increíblemente parecida a Goldie Hawn, se burlaron del la confusión que hubo entre “La La Land” y “Moon Ligth”

Schumer anunció la mejor película como “La La Light”, mientras que Hawn dijo “Moonland”. Todo el público se mató de la risa y luego anunciaron al ganador real: “La Bella y la Bestia”.

El adorable dúo de la película Logan sobre el escenario

Hugh Jackman recibió el micrófono de manos de su co estrella en Logan, Dafne Keen, la niña de 12 años que nos deslumbró en la emotiva película de mutantes.

Cuando Jackman tomó el micrófono para dar su discurso de agradecimiento la actriz agarró el micrófono de él, diciendo: “Tienes 17 años (como Wolverine), no hables por la mitad de la película ¿De acuerdo, no?”

Y luego la adorable Keen le dijo, nuevamente: “Usted no puso a sus padres aquí”, señalando la tarjeta de Jackman y que faltaba: “Él gracias a mamá y papá.”