Primarias: Chile Vamos confirma la realización de debates presidenciales

No habrá veto alguno.

Tras la acusación del senador, Manuel José Ossandón, de que el comando del ex Presidente, Sebastián Piñera, había vetado a tres canales de televisión para realizar debates de cara a las primarias desde Chile Vamos aseguraron que estos se llevarán a cabo y sin ninguna restricción. La información fue confirmada tras la tradicional reunión de los lunes.

La vocera y presidenta del PRI, Alejandra Bravo, indicó que “Hemos decidido que vamos a hacer un primer debate con todos los canales, periodistas y quienes quieran cubrirlo. En esto no habrá veto alguno”.

Además, manifestó – según consigna Emol- que “Lamentamos que exista uno de los candidatos (Ossandón) que efectivamente esté planteando algo que no es cierto, no es verdad. No es cierto que nosotros hayamos vetado a nadie, no existe ninguna posibilidad”.

Mientras que, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van RysselberghE, calificó como graves las palabras de Ossandón e indicó que se realizarán debates que van a ser organizados por el bloque, pero de los cuales invitarán a los canales a sumarse.