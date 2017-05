Usuarios del Metro expresaron su molestia por problemas en la frecuencia de la Línea 1

Publicaron imágenes.

Los usuarios del Metro de Santiago expresaron su malestar durante la mañana de este lunes en las redes sociales por los problemas de frecuencia en la Línea 1. Desde la empresa manifestaron a través de su cuenta de Twitter que la situación se debió a dos trenes continuaron sin servicio.

Muchos de los pasajeros indicaron que en algunas estaciones como Los Héroes se encontraba colapsado y muchos estaban en las escaleras esperando ingresar. Mientras que, otros aseguraron que debido al retraso llegaron tarde a sus trabajos.

Los problemas se comenzaron a registrar pasada las 8 de la mañana. “Qué onda @metrodesantiago? Línea 1 dirección los dominicos llenísima”, “en un trayecto de no más de 10 minutos me demore 30 y me reventaron un yogurt de la cartera con tanto apreté. Que terrible”, “Esta ciudad colapsa a la mínima lluvia. Ahora @metrodesantiago llenisimo en linea1. Respuesta es por la lluvia que hubieron problemas ”, y “@metrodesantiago van dos metros vacíos para los dominicos y no paran en san Alberto Hurtado ”, fueron algunos de los comentarios.

En las redes sociales se pudieron apreciar fotografías y videos de la situación que se vivió en las distintas estaciones.

@metrodesantiago Que bonito …una vez mas comenzando estresado un dia laboral por culpa de estos inoperantes y sinverguenzas del metro de stgo .. rctm … — Ricardo Andres (@Ricardo220378) 8 de mayo de 2017

@metrodesantiago metro de mierda… Cuando era el día que funciones bien! — Fer (@ferisisi) 8 de mayo de 2017

Hey @metrodesantiago, tienes la escoba en los heroes, al menos podrías avisar antes de entrar a la estación, son un asco — (@GerardoGaldames) 8 de mayo de 2017

Que terrible el metro De Santiago, son las 10 am y es imposible subirse. El modelo actual no resiste más. — R_Vial_74 (@RvialR) 8 de mayo de 2017

Colapsada estación los héroes L1 @metrodesantiago — Ignacio Barrera Vega (@naxorv) 8 de mayo de 2017

@metrodesantiago ! Porq no cambian la información? Cuando la gente está en las escaleras esperando para los dominicos y Maipu #felizlunes pic.twitter.com/OPQ3ALiIrx — Loreto Chavez (@loretochavez) 8 de mayo de 2017

@metrodesantiago Baquedano Ofrecen Boleto q no sirve en micros q onda vienen con aji para pasartelo por la ranura y llegar rapido a la pega? — Hardy Montecinos B (@HardySoft) 8 de mayo de 2017

Cada día que pasa me da más rabia que el @metrodesantiago nos cobre $740 por viaje en hora peak para ir de forma denigrante en el tren. — Valentina Deneken U. (@valeDeneken) 8 de mayo de 2017

@metrodesantiago Trabajar con todo es esperar q se normalice sola la frecuencia? Eso es hacer nada, o peor hacen algo q no sirve de nada — Mauricio Marín (@MauricioMarinA) 8 de mayo de 2017

@TipaniePerfumes @metrodesantiago la caga, en un trayecto de no mas de 10 minutos me demore 30 y me reventaron un yogurt de la cartera con tanto aprete. Que terrible — Kata.- (@KatadeRivarola) 8 de mayo de 2017